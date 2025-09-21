“Más vale que estén al tiro”, la amenaza que pone en alerta al Colegio de Bachilleres 20

Estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 20 “Matías Romero” tienen miedo de un ataque armado, después de que en las redes sociales rápidamente se volvieran virales amenazas de “matar a todos” en represalia a la agresión con un arma blanca a un estudiante.

De acuerdo con el mensaje que se viralizó en redes, un padre de familia aseguró que “ya está juntando a toda su gente” para ir a matar a todos los del bacho luego de que su hijo resultara “navajeado”. Por lo que pidió “estuvieran preparados”.

En el mensaje, el supuesto padre señala que no importa si al momento del ataque están policía o profesores, porque su gente, quienes llegarán armados en camionetas con bates, navajas y machetes “los van a terminar matando”.

Riña entre el Bachilleres 20 y el CETIS 10

El pasado 12 de septiembre, una riña entre estudiantes del Bachilleres 20 y el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) No. 10, dejó un joven lastimado. La discusión subió rápidamente de nivel cuando amigos de la víctima “saltaron por él”.

Las amenazas se extendieron a los plateles 4 “Culhuacán”, 10 “Aeropuerto”, 2 “Cien Metros”, 6 “Vicente Guerrero” y el 3 “Iztacalco”, lo que provocó un miedo profundo entre la comunidad estudiantil del Bachilleres.

Policía de la CDMX vigila Bachilleres 20

Para descartar cualquier agresión a los estudiantes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) mantienen vigilancia afuera del Bachilleres 20 y de los otros planteles.

“Estoy preocupado porque es tun tema muy serio porque pueden balacear en cualquier momento”, dijo un estudiante del Bachilleres 20 a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿Qué dijo el Bachilleres 20 sobre la amenaza del ataque armado?

A través de un comunicado, el Colegio de Bachilleres rechazó todo tipo de violencia y señaló que tras las amenazas se han implementado medidas preventivas pertinentes para garantizar la seguridad de todos.

Invitó a la comunidad educativa mantenerse al interior de las instalaciones y después de clases retirarse a su domicilio. Respecto a los docentes, se les pide portar su gafete en un lugar visible.

