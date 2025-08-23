Marina detiene a cuatro personas y asegura 601 kilos de cocaína en Guerrero

En un operativo realizado en costas de Guerrero, personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró 601 kilos de cocaína y detuvo a cuatro personas que transportaban la droga en una embarcación menor.

La acción se llevó a cabo tras recorridos de vigilancia marítima y aérea, en los que se detectó una embarcación con cuatro tripulantes que trasladaban 20 bultos tipo costalilla.

Al inspeccionarlos, se localizaron 600 paquetes confeccionados en plástico negro que contenían aproximadamente 601 kilos del alcaloide .

Segundo decomiso consecutivo en Guerrero

Este aseguramiento se suma al decomiso de 900 kilos de cocaína realizado un día antes en la misma zona, lo que eleva el total a 1.5 toneladas en acciones consecutivas.

Según la Marina, estas operaciones se enmarcan en los esfuerzos para garantizar el Estado de derecho en aguas nacionales y frenar el trasiego de drogas hacia el territorio mexicano.

Los cuatro detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Operativo derivó en un impacto al crimen organizado

De acuerdo con estimaciones oficiales, el aseguramiento de 601 kilos de cocaína impidió que alrededor de un millón 203 mil dosis llegaran a consumidores, principalmente jóvenes.

Además, representa un golpe económico a las organizaciones criminales valuado en más de 139 millones de pesos.

En lo que va de la actual administración, las operaciones de la Armada de México en la mar han permitido el aseguramiento de más de 47 toneladas de drogas, lo que muestra un esfuerzo constante para frenar el tráfico ilícito en rutas marítimas estratégicas.

Marina refrenda estrategia de seguridad en costas mexicanas

La Semar destacó que este tipo de decomisos son resultado de dispositivos de seguridad que combinan vigilancia marítima, aérea y terrestre. Dichas acciones buscan no solo frenar el ingreso de drogas, sino también inhibir la comisión de delitos en zonas costeras y proteger la soberanía nacional.

Con este doble golpe al narcotráfico en menos de 48 horas, la Armada de México refuerza su papel como Guardia Costera en la lucha contra el crimen organizado y en la protección de los mares nacionales.

