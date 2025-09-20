Exigen justicia por asesinato de Kimberli Nicol Álvarez González
La pareja sentimental de Nicol es el primer señalado del presunto feminicidio, ya que fue la última persona con la que la vieron.
Publicado por: Majo Santillán González
- Kimberly Nicol Álvarez González fue asesinada a balazos al interior de una vivienda en el Coto 2 del Fraccionamiento San José del Tajo en Tlajomulco
- Era estudiante de 4 semestre de la Preparatoria Regional de Santa Anita en Tlaquepaque
- Amigos y conocidos señalan a su pareja sentimental como responsable