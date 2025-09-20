Detienen a “El Chacal”, líder de Los Tanzanios, dedicados a la extorsión

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que se detuvo a Juan Manuel “N”, alias “El Chacal”, identificado como uno de los líderes de un grupo dedicado a la extorsión identificado como Los Tanzanios.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Detienen a líder de Los Tanzanios

De acuerdo con el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, se realizó un operativo en la alcaldía Cuauhtémoc donde lograron detener a “El Chacal”, líder de grupo delictivo generador de violencia al oriente de la capital.

Cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 1997 por el delito de Robo, en 2005 por Robo agravado calificado y en 2024 por Delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso explosivo.

También se detuvo a una mujer; ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para continuar con las investigaciones correspondientes.

Aseguran droga durante operativo en la alcaldía Cuauhtémoc

Además, las autoridades indicaron que a los detenidos se les aseguraron 100 bolsitas de posible cristal, 196 con aparente marihuana y 200 gramos de posible marihuana a granel. También se aseguró un vehículo color gris con placas del Estado de Morelos.

Resultado de trabajos de investigación y en seguimiento a la desarticulación de grupos delictivos, en @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a un Juan Manuel "N", identificado como uno de los líderes de un grupo delictivo generador de violencia en el oriente de la… pic.twitter.com/WzHVs4x4Oi — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 20, 2025

¿Quiénes son Los Tanzanios?

Los Tanzanios son una célula delictiva dedicada al robo a transeúntes, asalto a microbuses, extorsión a tianguistas y choferes de transporte público.

En febrero pasado, se detuvo a otros tres presuntos miembros del grupo criminal: Diego Enrique “N”, María Guadalupe “N” y Alfredo “N”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística reveló que el 63.2% de la población mayor de 18 años consideró que vivir en su ciudad en inseguro.

Además, la alcaldía Xochimilco es donde los habitantes más inseguros se sienten, esta fue la única demarcación que tuvo un aumento de marzo a junio de 2025.

Operativo en penal de Jalisco termina en decomiso de más de 100 artículos ilegales [VIDEO] Las autoridades realizaron un operativo sorpresa dentro de un penal de Jalisco, en donde decomisaron más de 100 artículos ilegales como droga y armas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos