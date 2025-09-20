Detienen a tres integrantes de “Los Mayos” en BCS

Autoridades federales y estatales detuvieron en Baja California Sur a Fabián “N”, alias “El Tata”, señalado como líder del grupo criminal “Los Mayos” en la entidad, junto a dos sujetos que serían sus cómplices.

Captura de cabecilla y decomiso de armas

El 18 de septiembre, en las calles Prolongación Benito Juárez y Vicente Guerrero, colonia Centro de Ciudad Constitución, elementos de seguridad activaron el código rojo tras recibir un reporte al 911 por detonaciones de arma de fuego. Durante el operativo fue detenido “El Tata” y otros dos hombres, indicó la Mesa Estatal de Seguridad.

De acuerdo con los trabajos de investigación, los aprehendidos son generadores de violencia y “podrían estar relacionados en eventos de alto impacto registrados en los municipios de Comondú y Loreto”.

En la acción se aseguraron nueve armas de fuego calibre 7.62 y 5.56 mm, además de 14 cargadores calibre 7.62 mm y 34 cargadores calibre 5.56 mm.

📰#Noticias | La Mesa Estatal de Seguridad informa que en una operación encabezada por elementos de Marina, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, en coordinación con personal de Defensa, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República…

Aseguramiento de droga y equipo de uso táctico

Las autoridades decomisaron 87 dosis y 500 gramos de marihuana; mil 100 dosis y 50 gramos de cristal; y 700 gramos de cocaína.

Asimismo se incautaron 11 chalecos tácticos, 56 ponchallantas, un radio portátil y tres guardamanos, junto con tres vehículos: una camioneta Toyota Tacoma, una Hyundai Tucson y una Ford Expedition.

Todo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

