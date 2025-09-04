Paran fabricación de drogas en Sinaloa y decomisan armas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en Culiacán y Cosalá, Sinaloa, se detuvo la fabricación de drogas sintéticas tras la localización e inhabilitación de cinco áreas de concentración de sustancias, condensadores y quemadores, como parte de la Operación Frontera Norte .

En su último reporte, la SSPC señaló que se aseguraron mil 425 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina, dos condensadores y tres quemadores, lo que representó una afectación económica a la delincuencia organizada de 29 millones de pesos.

El @GabSeguridadMX informa los resultados obtenidos de la #OperaciónFronteraNorte el día 03 de septiembre de 2025. https://t.co/RkQRMn6Jx3 pic.twitter.com/r42kF0uTMm — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 4, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿En qué consiste la Operación Frontera Norte?

La Operación Frontera Norte consiste en el despliegue de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad en entidades de México que colindan con Estados Unidos.

Otros decomisos de la Operación Frontera Norte

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se detuvo a una persona, además se aseguraron ocho armas de fuego, 11 cargadores, 404 cartuchos, un silenciador y un vehículo.

En Múzquiz, Coahuila, se detuvo a cinco personas, se aseguró un arma larga, cerca de dos kilos de metanfetamina, dosis de marihuana, dos básculas grameras y un inmueble.

En Agua Prieta, Sonora, se detuvo a una persona, se aseguraron 5 mil cartuchos y un vehículo.



adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.