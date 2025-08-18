Presentan resultados de la Operación Frontera Norte; aseguran 358 dosis de metanfetamina

Este lunes 18 de agosto, el Gabinete de Seguridad de México dio a conocer los resultados obtenidos de la Operación Frontera Norte del 15, 16 y 17 de agosto de 2025.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, entre ellas, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , solo en este fin de semana se lograron asegurar 353 dosis de metanfetamina, 55 mil litros de hidrocarburo y hasta 60 mil dólares en manos del crimen organizado. Te contamos los detalles.

Los resultados de la Operación Frontera Norte en Sonora

Desde su inicio el pasado 5 de febrero, la Operación Frontera Norte de ha mostrado excelentes resultados. Hasta la fecha se ha logrado detención de 6,428 personas y el aseguramiento de 5,016 armas de fuego, 858,676 cartuchos de diversos calibres, 23,778 cargadores, 59,657.9 kg de droga, entre ellos, 311.89 kg de fentanilo, 4,453 vehículos y 791 inmuebles.

Resultados en Sinaloa este fin de semana

Durante este fin de semana, las autoridades lograron asegurar 56 cargadores, una cinta eslabonada, 4,485 cartuchos, 353 dosis de metanfetamina, 44 dosis de cocaína, 308 dosis de marihuana, tres kilos de marihuana, 41 estrellas ponchallantas y prendas tácticas.

De acuerdo con el reporte de resultados, en las ciudades de Culiacán y Cosala se aseguraron 5,145 litros y 150 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica y tres condensadores.

En total, la afectación económica para los grupos criminales que operan en Sinaloa fue de 109 millones de pesos.

Resultados en Tamaulipas

En Tamaulipas, la Operación Frontera Norte también logró importantes resultados, pues aseguraron 55,000 litros de hidrocarburo, un tractocamión acoplado a un autotanque, en la ciudad de Reynosa.

Mientras que, en Cruillas se aseguraron tres cargadores, 420 cartuchos y dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal y otro de agencia.

Resultados de la Operación Frontera Norte en Sonora

Sonora es uno de los estados prioritarios de la Operación Frontera Norte. Este fin de semana, las autoridades lograron asegurar una subametralladora, tres armas largas, 44 cargadores, 1,772 cartuchos y un vehículo con reporte de robo, en Bacerac.

Asimismo, en Agua Prieta y Nogales se logró la detención de dos personas, se aseguraron 385 dosis de cocaína, cinco dosis de metanfetamina, 70 dosis de marihuana, dinero en efectivo y un vehículo.

Resultados en Baja California

En Baja California las autoridades también han registrado un buen avance en la lucha contra la delincuencia, pues solo este fin de semana se detuvo a una persona en Playas de Rosarito y, otra, en Tijuana.

Además, se aseguraron 60 mil dólares y un camión de carga.

El Gabinete de Seguridad seguirá mostrando los resultados de la Operación Frontera Norte que forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, para mostrar la magnitud del combate contra la delincuencia en las entidades de la frontera norte.

