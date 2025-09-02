Asesinan a Hossein Nabor Guillén, subsecretario del Bienestar de Guerrero

Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de Guerrero, fue asesinado a balazos este martes en el municipio de Tixtla.

Los primeros reportes indican que el también exalcalde de Tixtla fue agredido a tiros mientras circulaba sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa cerca de un lote de venta de autos y una pozolería.

El cuerpo del funcionario quedó tendido sobre la carretera, punto al que llegaron elementos de la policía estatal y Guardia Nacional (GN) para acordonar el área y cubrir el cadáver.

📍#FGEGuerrero investiga homicidio calificado en Tixtla



“La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que se encuentra realizando actos de investigación en torno al homicidio calificado de Hossein ‘N’”, indicó el organismo en su cuenta de X.

La presidenta municipal de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo expresó sus condolencias para la familia del hombre asesinado.

Trayectoria de Hossein Nabor Guillén

Nabor Guillén fue alcalde de 2016 a 2018 por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), al que perteneció desde joven, y posteriormente se afilió a Morena (2021), donde fue parte del grupo político del senador Félix Salgado Macedonio.

En los comicios de 2024, Hossein Nabor fue candidato diputado local por el distrito 02, cuya cabecera se encuentra en Tixtla, pero fue superado por el perredista Jorge Iván Ortega, hijo del exdiputado Bernardo Ortega Jiménez, hermano de Celso Ortega Jiménez, presunto líder de la organización criminal Los Ardillos.

Luego de su derrota electoral, Hossein se integró a la Subsecretaría del Bienestar.

