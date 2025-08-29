Localizan sin vida a Aida Karina Juárez, madre buscadora de Zacatecas

La madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo , quien buscaba a su hija Goretty, fue hallada sin vida este jueves en el estado de San Luis Potosí, después de haber sido privada de la libertad el martes pasado en Zacatecas.

De acuerdo con el secretario general del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, el probable responsable de este hecho ya fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia para continuar con las investigaciones correspondientes.

“Expresamos nuestra solidaridad con la familia de la madre buscadora, con su colectivo y con todas las madres buscadoras que, con valentía y amor, han hecho de la esperanza su causa. Su labor es fundamental y merece reconocimiento, respeto y, sobre todo, protección”, indicó.

Autoridades de Zacatecas y San Luis Potosí trabajan en conjunto a fin de esclarecer los hechos.

¿Cómo ocurrió la desaparición de Aida Karina Juárez?

La Fiscalía de Zacatecas detalló que la privación ilegal ocurrió la noche del 26 de agosto en la colonia Real de San Ramón, municipio de Guadalupe, cuando un reporte al 911 alertó sobre la desaparición de una mujer.

Derivado, se implementaron operativos de búsqueda que incluyeron la revisión de tres inmuebles y dos cateos autorizados por un juez, uno en Guadalupe y otro en la comunidad de El Porvenir, municipio de Trancoso.

Nos sumamos al mensaje de profundo dolor y exigencia del colectivo "Siguiendo tu rastro con amor #Zacatecas" tras el asesinato de la #MadreBuscadora, Aida Karina Juárez Jacobo, quien buscaba a su hija Goretty Guadalupe, desaparecida en junio de 2025.



¿Quién era la madre buscadora Aida Karina Juárez?

Aida Karina era integrante del colectivo “Siguiendo tu rastro con amor” en Zacatecas, y se encontraba en medio de la búsqueda de su hija, Goretti Guadalupe Juárez Jacobo, desaparecida desde el 25 de junio del 2025 en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

El colectivo expresó su profundo pesar por el asesinato de Aida Karina y demandó justicia en su caso. Además, externó su inquietud por la seguridad de la familia de la madre buscadora, así como de todas las personas que realizan esta importante labor.

