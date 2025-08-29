Transportistas cancelan megamarcha en la CDMX

La Fuerza Amplia de Transportista s (FAT) dieron a conocer que se cancela la megamarcha programada para el lunes 1 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX).

Por medio de un comunicado, más de siete mil 500 transportistas indicaron que iniciaron un diálogo con el titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero.

Transportistas buscan acercamiento con Clara Brugada

De acuerdo a lo que informaron, el secretario de Gobierno se comprometió a lograr una reunión con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

“Los voceros de la FAT indicaron que tras el anuncio de la movilización de más de 7,500 transportistas para el día 1 de septiembre 2025, les buscó el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, quien les atendió personalmente y prometió el brindarles un acercamiento directo con la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina”, se pudo leer en el comunicado del viernes 29 de agosto.

Gobierno capitalino pidió atrasar movilización

En el mismo comunicado, los organizadores explicaron que las autoridades capitalinas pidieron atrasar la movilización una semana, en tanto mantienen una reunión y diálogo abierto con las Secretarías de Gobierno, Movilidad y Finanzas.

"(...) igualmente se les hizo saber que tienen toda la libertad de expresarse por medio de bloqueos antes del cierre del mes de septiembre del presente año”, continuó el comunicado.

No obstante, destacaron que buscan ser empáticos con la ciudadanía, debido a que el lunes 1 de septiembre está marcado en el calendario el regreso a clases .

“Para no perjudicar a la sociedad en el regreso a clases este 1 de septiembre; ya que ellos siendo padres de familia y hermanos, entienden la situación”, se pudo leer.

¿Habrá aumento en las tarifas? Transportistas explican

De acuerdo a Saúl Medina, Enrique Hernández, Francisco Carrasco y Aniceto Guzmán, representantes de la Fuerza Amplia de Transportistas, señalaron que los transportistas aceptaron que no existe una negativa definitiva para hablar sobre el aumento a las tarifas.

