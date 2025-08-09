Mientras Layda Sansores viaja, TEEC valida censura contra tres periodistas en Campeche

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) ordenó a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecer disculpas públicas a la gobernadora Layda Sansores San Román por supuestamente haberla ofendido con críticas vertidas en su programa de análisis político, La Barra Noticias.

Esta nueva sanción se suma a un patrón creciente de restricciones y censura hacia la prensa crítica en la entidad.

¿Por qué ordenaron a los periodistas ofrecer disculpas públicas a la gobernadora?

Los comunicadores dieron lectura pública, a través de las redes sociales de La Barra Noticias, al texto ordenado por el TEEC en el que se señala que sus expresiones resultaron “ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática” contra la mandataria morenista .

Abraham Martínez explicó en diversas entrevistas que, pese a que apelaron la sentencia ante la sala federal de Xalapa, ésta confirmó la sanción, lo que los obligó a acatar la orden.

En el caso de Abraham, existen además otras cinco denuncias presentadas por autoridades del gobierno estatal que lo acusan de daño moral, violencia política por género y difamación.

Acusan censura a la prensa en el gobierno de Layda Sansores

De acuerdo a especialistas, este episodio se enmarca dentro de acciones más amplias del gobierno de Layda Sansores para silenciar y limitar las voces críticas en Campeche.

En semanas recientes, juezas de control dictaron medidas contra el periodista Jorge González Valdez y el periódico TRIBUNA, ordenándoles abstenerse de publicar contenidos que se refieran a la gobernadora.

Más alarmante aún, dicen, el Tribunal Superior de Justicia del Estado prohibió al periodista ejercer la actividad periodística y censuró el trabajo del medio.

Mientras aumenta la censura en Campeche, Layda Sansores se encuentra en Europa

Mientras se llevan a cabo estas acciones legales y judiciales para controlar la crítica en Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha estado viajando por Europa —usuarios en redes sociales la captaron tomando un vuelo a Países Bajos— lo que ha generado cuestionamientos sobre sus prioridades frente a la administración estatal y la libertad de prensa.

Especialistas en derecho y derechos humanos han denunciado que estas medidas atentan contra la libertad de expresión y la prensa libre, pilares fundamentales para la democracia.

Organismos nacionales e internacionales vigilan el caso, ya que consideran que estas prácticas podrían sentar un peligroso precedente para el ejercicio periodístico en Campeche y en México en general.

