Golpe al CJNG: Capturan al jefe de plaza “Cachorro” y 13 operadores en Nayarit, Jalisco y Edomex

Un operativo encabezado por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) derivó en la captura de 14 personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos un presunto jefe de plaza reconocido como Cachorro.

De acuerdo a un comunicado de prensa presentado este jueves 21 de agosto, las detenciones se llevaron a cabo tras 16 cateos simultáneos en Jalisco, Nayarit y Estado de México.

¿Por qué identificaron a los detenidos con el Cártel Jalisco Nueva Generación?

Asimismo, al Gabinete de Seguridad, las acciones tenían como objetivo desmantelar una célula criminal dedicada al acopio, tráfico y modificación de armas de fuego, identificada como una de las principales proveedoras de armamento al grupo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho .

En una operación coordinada, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico realizaron 16 cateos en los estados de Jalisco, Nayarit y Estado de México, donde fueron detenidas 14 personas, 10 de ellas con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada por acopio y tráfico de… pic.twitter.com/4JMynvUXHO — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 21, 2025

¿Quién era Héctor Agustín Díaz, “Cachorro”?

Entre los detenidos destaca Héctor Agustín Díaz Vázquez, alias Cachorro, señalado como jefe de plaza del CJNG y responsable de coordinar la compra y venta de armas.

Según fuentes de seguridad, Díaz Vázquez también operaba un taller clandestino donde se modificaban y ensamblaban piezas de alto poder.

El líder criminal era considerado uno de los principales abastecedores de fusiles, pistolas y granadas para distintas células del cártel.

Lista de los operadores del CJNG detenidos

Además de Cachorro, fueron detenidos nueve operadores directos de la red armamentista :



Luis Diego Díaz Barajas , operador financiero

, operador financiero Adily Paola Cañedo Padilla , operadora financiera

, operadora financiera Bernardo Enrique Castañeda Duarte , responsable logístico

, responsable logístico Javier Othón López Ornelas , alias Jalisquillo , dedicado a la compra y venta de armas

, alias , dedicado a la compra y venta de armas Héctor Alejandro Arenas Mendoza , especializado en la modificación de piezas

, especializado en la modificación de piezas Kevin Darío Marcial Rivera , distribuidor de armas

, distribuidor de armas Salvador López Rodríguez , encargado de armería y distribución

, encargado de armería y distribución Santiago de Jesús Sandoval Ponce , vendedor minorista en Nayarit

, vendedor minorista en Nayarit Fernando Israel Aboytes Pérez, dedicado a la compraventa

Asimismo, se aseguró a Ramón Alonso Ávila Zamudio, Lilia Padilla Espinoza, Andrea Rosina Cañedo Padilla y Rogelio Ambriz Soria, quienes también formaban parte de la estructura.

Aseguran cargadores, armas y vehículos en los cateos

Durante las intervenciones, las fuerzas federales incautaron granadas, cartuchos, cargadores, equipo táctico, vehículos y 16 inmuebles, uno de ellos habilitado como taller de armería y bodega de almacenamiento.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica por delitos de delincuencia organizada, tráfico y acopio de armas.

Omar García Harfuch confirma las detenciones en tres estados

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch , confirmó la operación a través de redes sociales, destacando que la coordinación entre Semar, FGR y SSPC fue clave para golpear una estructura de financiamiento y logística armamentista del CJNG.

