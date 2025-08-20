Detienen a 13 personas vinculadas al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

La mañana de este miércoles 20 de agosto se dio a conocer que se detuvo a algunos invoclucrados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios del gobierno de Clara Brugada que fueron atacados a balazos en calles de la CDMX.

Ximena Guzmán era la secretaria particular y José Muñoz el asesor de la Jefa de Gobierno Clara Brugada; ambos funcionarios fueron asesinados a balazos en Calzada de Tlalpan.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano

Detienen a personas involucradas en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Mediante una conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno Clara Brugada dio a conocer que 13 personas involucradas en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz fueron detenidas.

Durante un operativo entre el Gobierno de la CDMX, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se logró la detención de 3 personas que participaron directamente en el homicidio y otras relacionadas con la preparación logística del asesinato.

Conferencia de Prensa https://t.co/HorQa2pqx8 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 20, 2025

Asesinan a funcionarios de Clara Brugada

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados en la Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con las primeras investigaciones, José Muñoz estaba esperando a Ximena Guzmán en la calle y cuando llegó al lugar, un individuo que portaba un casco y una sudadera blanca se acercó a ellos y les disparó. Posteriormente, el agresor huyó del lugar.

Matan a secretaria particular y asesor de Clara Brugada; jefa de Gobierno de la CDMX [VIDEO] Este martes tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, confirmaron la muerte de dos asesores de la capital.

¿Quiénes eran los funcionarios de Clara Brugada que fueron asesinados?

Ximena Guzmán era la secretaria particular de la Jefa de Gobierno Clara Brugada. Era socióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y en 2018 se integró como secretaria particular de Clara Brugada cuando era alcaldesa de Iztapalapa.

José Muñoz se desempeñaba como asesor de la Jefa de Gobierno Clara Brugada. Trabajó como coordinador de seguridad en la alcaldía Iztapalapa. Tuvo varios cargos como asesor en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la CDMX.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.