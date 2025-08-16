EUA vs líder de “Los Chapitos": Ofrecen 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

A través de sus redes sociales, el ICE compartió la fotografía del capo y el número de contacto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para quienes quieran aportar información de forma anónima. Indicó que se encuentra entre “los más buscados” por las autoridades de aquel país.

$10M REWARD for information leading to the arrest/conviction of Ivan Archivaldo Guzmán Salazar — son of the notorious Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



He and his brothers took over the El Chapo’s faction of the Sinaloa Cartel, and despite his smoldering gaze, this thug should be… pic.twitter.com/M1SfNopRVd — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 15, 2025

En un mensaje por redes sociales, ICE recordó que él y sus hermanos tomaron el control de la facción que lideraba su padre dentro del Cártel de Sinaloa, consolidándose como una de las principales estructuras criminales en México.

“Y a pesar de su mirada ardiente, este matón debe ser considerado armado y peligroso”, escrbió.

Destacó que quien tenga información puede comunicarse con “Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE al 520-335-7315".

