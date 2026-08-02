Una investigación por parte del Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló información sobre la bacteria Acinetobacter baumannii, revelando fuertes consecuencias.

Según informa Santiago Castillo Ramírez, investigador de esa entidad universitaria, la bacteria Acinetobacter baumannii tiene como característica infectar a personas en hospitales y provocar la muerte de pacientes que se encuentran en terapia intensiva.

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Características de la bacteria Acinetobacter baumannii

Castillo Ramírez realizó el análisis en el que se estudiaron 23 mil 205 genomas, con bases de datos públicos de alta calidad que se han ido acumulando durante 40 años en 106 países de siete continentes.

Durante los estudios, Santiago Castillo y el grupo de investigadores descubrieron estas características de la bacteria Acinetobacter baumannii:

Resistente a antibióticos

Superbacteria global

Puede tener varios huéspedes como humanos, perros, gatos, vacas, caballos, cerdos, borregos, garzas, salmones, entre otros animales

Se puede encontrar en plantas

Puede hallarse en alimentos como leche, carne, frutas y verduras, así como en agua en ríos

Posible transmisión entre especies

Otro de los resultados que obtuvieron fue que se podría transmitir de una especie a otra mediante zoonosis, lo que quiere decir, una enfermedad infecciosa que se puede contagiar entre animales vertebrados a las personas y viceversa.

“Podría haber un potencial zoonótico. En algunos casos estudiamos la direccionalidad para saber si la bacteria pasó del humano a una fuente alterna o al revés. Lo importante es que puede haber transmisión entre especies”, señaló Castillo Ramírez.

Por ello, la Organización Mundial de la Salud la incluye dentro de la categoría de patógenos críticos, para los cuales, es necesario desarrollar nuevos antibióticos o tratamientos y así tener una solución ante futuros casos.

“Se le considera nosocomial porque se adquiere en hospitales. Nuestro primer hallazgo es haberla localizado en más de 95 fuentes diferentes”, explicó Castillo Ramírez.

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