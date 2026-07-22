Tratamiento para la ciclosporiasis que causa diarrea explosiva, según los CDC

La cyclospora es un parásito que se encuentra en alimentos contaminados y provoca una enfermedad llamada ciclosporiasis que puede ser contraída por cualquier persona provocando diarrea explosiva y una deshidratación severa.

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¿Cuál es el tratamiento de la ciclosporiasis?

Los brotes de cicloesporiasis se han relacionado con productos frescos como frambuesas, repollo, albahaca, cilantro, perejil, brócoli y verduras de hoja verde como la lechuga y cuando la persona se infecta la enfermedad aparece una semana después o entre 2 y 14 días.

En la mayoría de los casos las personas sanas se recuperan sin tratamiento, aunque la enfermedad puede prolongarse y debido a que no existe una vacuna contra la ciclosporiasis, la única forma de tratarla según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) es con trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX).

El TMP-SMX vendido como Bactrim, Septra o Cotrim es el tratamiento que se usa normalmente, en el caso de adultos se recomienda tomar un comprimido de doble concentración dos veces al día durante 7 a 10 días.

En el caso de los pacientes pediátricos, lo recomendable es de 8 – 10 mg/kg de TMP y 40 – 50 mg/kg de SMX por día, vía oral, en 2 dosis divididas durante 7 a 10 días.

¿Qué debo hacer si estoy enfermo?

Es importante destacar que no se recomienda la automedicación y en caso de sospechar que se está contagiado lo mejor siempre es acudir al médico para que un profesional te brinde el tratamiento adecuado. Además el uso del trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX) en niños menores de 2 meses no es seguro.

Recomendaciones de las autoridades

La FDA y los CDC recomiendan a los consumidores:

Desechar las capas exteriores de las verduras de hoja verde

Enjuagar bien las frutas y verduras y limpiarlas con un cepillo

bien las frutas y verduras y limpiarlas con un cepillo Los procesos de lavado comerciales no son suficientes para eliminar el parásito

Limpia las encimeras de cocina y tablas de cortar

las encimeras de cocina y tablas de cortar Prioriza la cocción ya que el parásito es resistente a la desinfección habitual

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