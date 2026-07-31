Síntomas de la salmonella, la peligrosa infección que daña tu intestino

La bacteria salmonella es la causante de la salmonelosis, una infección en el tracto intestinal que cada año afecta a 1.35 millones de personas en Estados Unidos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y aquí te decimos cuáles son los síntomas para que sepas detectarla a tiempo.

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¿Cuáles son los síntomas de la salmonella?

Primero es importante saber que la salmonella pertenece al grupo de serotipos, algunos pueden causar enfermedades graves o leves en las personas. De acuerdo con el Departamento de Salud hay 2 mil 500 serotipos y al menos 100 causan la mayoría de los casos de salmonelosis.

La infección por salmonella puede causar gastroenteritis que puede ser leve a grave y los síntomas se presentan entre 6 oras y 6 días después de ingerir la bacteria y son:

Fiebre

Diarrea (que puede tener sangre)

Náusea

Vómito

Dolor de estómago

Por lo regular, las personas se recuperan en 4 a 7 días sin tratamiento pero cuando la diarrea es muy grave se debe dar medicamento y en caso de que no mejore podría significar que la bacteria se propagó al torrente sanguíneo y a otras partes del cuerpo por lo que se debe tratar con antibióticos.

¿Dónde se encuentra la salmonella?

La salmonella se encuentra en alimentos o agua contaminados, por ejemplo:

Productos a base de carne y avícolas crudos o poco cocidos

Huevos y productos de huevo crudos o poco cocidos

Leche cruda o sin pasteurizar y otros productos lácteos

Frutas y verduras crudas

Aunque también se pueden contagiar al manipular alimentos contaminados y propagar accidentalmente la bacteria a través de las manos. Muchos animales como los pollos, roedores, reptiles y anfibios pueden ser portadores naturales de salmonella en sus intestinos.

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