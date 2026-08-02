Detectan caso del virus Bourbon, la rara enfermedad transmitida por garrapatas que no tiene cura ni vacuna

Un hombre de 67 años se convirtió en el primer caso confirmado del virus Bourbon en Nueva York, Estados Unidos, una enfermedad poco común que se transmite por la picadura de garrapatas y que, en algunos casos, es potencialmente mortal.

Michael Larkin, residente de Long Island, comenzó a presentar un deterioro en su salud después de encontrar dos garrapatas estrella solitaria en su pierna mientras realizaba labores de jardinería. Aunque inicialmente dio negativo a la enfermedad de Lyme, un estudio confirmó posteriormente que estaba infectado con el virus Bourbon.

El paciente relató que sufrió intensos dolores de cabeza y un malestar general que se agravó rápidamente, al grado de necesitar atención hospitalaria. “Me sentía tan mal que no podía levantarme del sofá”, recordó.

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¿Cuál es el origen del virus Bourbon?

El virus Bourbon fue identificado por primera vez en 2014 en el condado de Bourbon, Kansas, y desde entonces solo se han documentado unos cuantos casos en Estados Unidos. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas incluyen fiebre, fatiga, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, dolores musculares, náuseas y vómitos.

El especialista Luis Marcos, de Stony Brook Medicine, advirtió que el virus podría estar más extendido de lo que se cree, especialmente en zonas donde abundan las garrapatas estrella solitaria, como Long Island. Señaló que la escasez de casos confirmados ha impedido desarrollar vacunas y tratamientos específicos, lo que dificulta detectar la enfermedad a tiempo y conocer su verdadero impacto.

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