Bacterias come carne provocan primera muerte; ¿qué es y cómo se contagia?

Se confirmó la primera muerte de una persona contagiada con la bacteria come carne, además se tiene el registro de 12 casos en lo que va de 2026, por ello el Departamento de Salud de Florida emitió algunas recomendaciones para evitar el contagio.

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¿Qué es y cómo se contagia la bacteria come carne?

La bacteria Vibrio vulnificus o come carne se encuentra en aguas marinas cálidas y salobres y las personas contraen la vibriosos al consumir mariscos crudos o poco cocidos como las ostras. También se puede contagiar cuando las personas con heridas abiertas se exponen a la bacteria a través del contacto directo con el agua de mar.

Aunque la mayoría de las personas desarrollan una enfermedad leve, las infecciones por Vibro vulnificus pueden volverse graves en personas con sistemas inmunes débiles.

La bacteria es capaz de invadir el torrente sanguíneo causando fiebre, escalofríos, disminución de la presión arterial (choque séptico) y lesiones cutáneas con ampollas que pueden llevar a la muerte.

Muere una persona por la bacteria come carne

A través de un comunicado, el Departamento de Salud de Florida dio a conocer que se registró la primera muerte por la bacteria come carne. Se trató de un paciente de entre 80 y 84 años.

En Estados Unidos se tiene el reporte de que cada año hay alrededor de 80 mil casos de bacteria come carne, 52 mil son consecuencia del consumo de alimentos contaminados.

Por ello, se recomienda a las personas con cortes o heridas abiertas evitar el contacto con las aguas costeras cálidas y tomar todas las medidas sanitarias necesarias al momento de manipular o consumir mariscos crudos especialmente en los meses cuando hace más calor.

Además el Instituto Robert Koch (RKI) de Alemania informó que se han registrado 17 casos y dos muertes por las bacterias come carne. Destacaron que el riesgo de infecciones por Vibrio aumenta en regiones como el mar Báltico.

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