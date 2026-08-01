Salmonella en México: los días que dura la bacteria en el cuerpo humano

La salmonella es una bacteria capaz de provocar diarreas graves y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año una de cada 10 personas contrae la enfermedad.

Se trata de una bacteria omnipresente y resistente y aunque en la mayoría de los casos los síntomas son leves, y los pacientes se recuperan sin tratamiento, también puede poner en peligro la vida de algunas personas.

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¿Cuántos días dura la salmonella en el cuerpo humano?

Cuando una persona se contagia de salmonella, los síntomas comienzan a manifestarse entre 6 y 72 horas y la enfermedad (salmonelosis) dura entre 2 y 7 días. Durante este periodo las personas presentan diarrea, náusea y a veces vómito.

¿Cómo se puede contagiar la salmonella?

La salmonella suele contraerse a través del consumo de alimentos contaminados de origen animal, principalmente huevos, carne, aves de corral y leche, además de hortalizas contaminadas por estiércol.

Sin embargo, la persona también se puede contagiar si está en contacto con animales domésticos y salvajes como aves de corral, puercos, vacas, perros, pájaros, gatos y tortugas.

¿Cuántos casos de salmonella se registran cada año en México?

En México, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reporta más de 110 mil infecciones en personas cada año y la gravedad de la enfermedad depende de factores propios de las personas y del serotipo de salmonella.

Ante ello, los métodos de prevención son muy importantes:

Cocinar los alimentos debidamente

Evitar la leche cruda y beber solo leche pasteurizada o hervida

No consumir hielo a menos que esté hecho con agua potable

Lavarse correctamente las manos

Lavar las frutas y hortalizas, especialmente las que se consumen crudas

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