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Desabasto de medicamentos en México provoca avance de enfermedades y fallecimiento de pacientes

Testimonios y colectivos han denunciado fallas administrativas y saturación del sistema de salud público nacional

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Por: Pablo Godoy

El desabasto de medicamentos en México es una crisis prolongada en el sector salud, impulsada por cambios en el modelo de compras públicas, problemas de distribución y un bajo presupuesto federal.

Los pacientes y sus familias deben comprar medicinas por su cuenta en farmacias privadas. Afecta principalmente a pacientes del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar y organismos civiles han reportado millones de recetas no entregadas por completo en clínicas públicas del país.

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