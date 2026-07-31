Desabasto de medicamentos en México provoca avance de enfermedades y fallecimiento de pacientes

El desabasto de medicamentos en México es una crisis prolongada en el sector salud, impulsada por cambios en el modelo de compras públicas, problemas de distribución y un bajo presupuesto federal.

Los pacientes y sus familias deben comprar medicinas por su cuenta en farmacias privadas. Afecta principalmente a pacientes del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar y organismos civiles han reportado millones de recetas no entregadas por completo en clínicas públicas del país.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.