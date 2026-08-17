Brote de ébola hoy: La segunda epidemia más letal de la historia alarma al mundo

El brote de ébola que se registra actualmente en la República Democrática del Congo ya es la segunda epidemia de esta enfermedad más letal de la historia.

Este nuevo brote no solo se posiciona como el segundo más letal sino que también tiene un crecimiento más rápido de casos en comparación con cualquier otro anterior. En El Congo, registra una tasa de letalidad del 47 %, por lo que ha dejado una ola de mortalidad de hasta 2,325 muertos. Te contamos los detalles.

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¿Qué es el ébola y qué lo provoca?

El ébola es una enfermedad infecciosa aguda y grave, a menudo mortal, provocada por un virus del género Ortoebolavirus (familia Filoviridae), el cual se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados. Sus principales síntomas son:

Fiebre alta repentina

Cansancio extremo y dolor muscular

Vómitos y diarrea

Hemorragias internas y externas en los casos más graves

¿Dónde hay ébola actualmente?

Actualmente, la epidemia más letal de esta enfermedad se registra en la República Democrática del Congo. En este país se registran un total de 4,945 casos confirmados, incluidos 101 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas.

El brote supera así ya tanto en contagios como en muertes al que golpeó también al este de el Congo entre 2018 y 2020, que causó 2,299 muertes y 3,481 casos.

Además del país africano, actualmente se detectaron casos de ébola en Uganda, donde se registraron 20 casos y, en Francia, donde se registró un caso importado en un médico que regresaba de una misión humanitaria.

¿Hay brotes de Ébola en México?

No, no hay casos ni brotes de ébola en México en 2026. La Secretaría de Salud confirmó que el territorio nacional se mantiene libre del virus, aunque se activaron alertas preventivas y filtros sanitarios en aeropuertos internacionales debido a los brotes activos en África central y el flujo de viajeros.

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