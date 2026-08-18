Síntomas de la enfermedad de Coats que afecta a niños

La enfermedad de Coats es un padecimiento genético provocado por una anormalidad de las venas y arterias de la retina del ojo y se manifiesta en la infancia por lo que se debe diagnosticar a tiempo porque puede ocasionar la pérdida de visión.

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Síntomas de la enfermedad de Coats

De acuerdo con la Sociedad Española de Retina y Vitreo es una enfermedad asintomática; sin embargo, se caracteriza porque quien la padece:

Pupila blanca o amarillenta al mirar directamente el ojo o en fotografías con flash

Visión borrosa o disminución severa de la agudeza visual

Estrabismo (desviación o pérdida de alineación de los ojos)

En su forma más grave puede provocar ceguera.

¿Qué es y cómo detectar la enfermedad de Coats?

Esta enfermedad tiene una baja prevalencia pues solo se registran 200 casos por millón de habitantes, pero es importante detectarla a tiempo para reducir el riesgo de ceguera por el desprendimiento de la retina.

Itzel Ocampo Moreno, especialista adscrita al Servicio de Oftalmología del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGMEL) explicó que este padecimiento ocurre por la mutación del gen NPD que se localiza en el cromosoma X que ocasiona el desarrollo anormal de los vasos de la retina.

Debido a que la enfermedad afecta principalmente a niños, se recomienda a los padres de familia de menores de 6 años llevarlos a revisión oftalmológica al menos una vez al año.

Es una enfermedad progresiva y su tratamiento esta dirigido a cerrar los vasos anormales mediante fotocoagulación láser y en estados avanzados es necesario el uso de antiangiogénicos que inhiben y reducen la formación de nuevos vasos sanguíneos para conservar la visión lo mejor posible.

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