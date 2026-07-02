¡Se acabó! OMS da por terminado brote de Hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por terminado el brote de Hantavirus, que provocó preocupación a nivel mundial, tras la detección de casos internacionales relacionados con el crucero MV Hondius.

Y es que el brote de Hantavirus reveló lo rápido que se puede expander una enfermedad en un espacio cerrado y la necesidad de protocolos eficientes para detener lo que podría convetirse en una futura amenaza.

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¿Por qué la OMS dio por terminado el brote de Hantavirus?

De acuerdo con la OMS, luego de que la última persona expuesta al Hantavirus completara su cuarentena, diera negativo a la prueba y regresara a casa, se tomó la decisión de dar por terminado el brote.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que desde el 25 de mayo no se han reportado contagios, por lo que la cifra total es de 13 contagios, incluyendo tres fallecidos.

🚨 #AlertaADN | 🦠 La OMS da por terminado brote de hantavirus



La Organización Mundial de la Salud (@WHO), informó que concluyó el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius.



La decisión se tomó luego de que la última persona expuesta completó su cuarentena y dio… pic.twitter.com/8QrAoh0azA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 2, 2026

¿Cómo comenzó el brote de Hantavirus?

El brote de Hantavirus Andes, cuya cepa es la única capaz de transmitirse entre humanos, comenzó en abril de 2026 bajo la principal hipótesis de que una pareja de biólogos neerlandeses contrajo el virus tras una excursión de observación de aves, antes de subir al crucero.

Durante su estancia en el crucero convivieron con varias personas, lo que permitió que el Hantavirus se expandiera por la embarcación.

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