Muertes y casos de sarampión confirmados en México

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y en México se ha registrado un brote y aunque los casos han disminuido no se han podido frenar los casos a nivel nacional, conoce cuántos casos confirmados hay y el número de muertes que ha provocado.

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Muertes por sarampión en México

De acuerdo con el más reciente Informe Diario del Brote de Sarampión en México con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), se han registrado 18 muertes y 29 mil 155 casos acumulados.

En el periodo de 2025-2026 se han registrado 45 defunciones distribuidas en 11 estados:

Chihuahua 21

Zacatecas 6

Jalisco 5

Ciudad de México 4

Durango 3

Michoacán 1

Chiapas 1

Guerrero 1

Sinaloa 1

Sonora 1

Tlaxcala 1

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que el brote de sarampión se debe a la falta de vacunación pues el 71% de los casos en América son en personas sin vacuna. Por ello, las autoridades hacen un llamado a la población para que acuda a los centros de salud a inmunizarse. El grupo más afectado son los niños de 1 a 4 años, le siguen los de 5 a 9 años.

¿Cuáles son los estados con más casos de sarampión?

Los estados con más casos acumulados en lo que va de 2026 son:

Jalisco con 6 mil 747 casos

Ciudad de México con mil 29 casos

Chiapas con 870 casos

Durando con 613 casos

Sonora con 394 casos

Edomex con 358 casos

Zacatecas con 341 casos

Quintana Roo con 325 casos

Puebla con 250 casos

La forma más efectiva de prevenir es la vacunación por lo que es importante completar el esquema SRP o SR. Solo debes acudir a tu centro de salud más cercano, además es importante evitar la automedicación y acudir al médico si presentas fiebre o sarpullido.

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