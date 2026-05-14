El Hantavirus Andes es una enfermedad severa y actualmente está provocando alarma a nivel internacional tras los contagios reportados en el crucero MV Hondius, sin embargo, este virus no es nuevo, pero se han reportado muy pocos y no han sido muy atendidos.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que no es un solo Hantavirus, sino un grupo de virus y se han descrito más de 20 a nivel mundial asociados principalmente a roedores silvestres y ocho países encabezan la lista con más incidentes reportados.

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¿Cómo se dividen los hantavirus?

Miguel Antonio García Knight, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBO), señaló en la publicación ¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa su brote en un crucero? en Gaceta UNAM, que estos virus se dividen en Hantavirus del Viejo Mundo y Hantavirus del Nuevo Mundo.

Los Hantavirus del Viejo Mundo se han reportado principalmente en Asia y Europa y causan Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal (FHSR). Su tasa de mortalidad es de 1 a 12%.

Los Hantavirus del Nuevo Mundo se han contabilizado sobre todo en América y ocasionan Síndrome Cardio-Pulmonar por Hantavirus (SCPH). La tasa de mortalidad va de 30 a 50%.

¿Cuáles son los países con más casos de Hantavirus?

Según el especialista Miguel Antonio García Knight, los ocho países que registran el mayor número de casos de Hantavirus de manera anual son los siguientes:

China: De entre 20 mil a 50 mil casos, tipo de hantavirus Hantaan, Seoul

Rusia: De entre 5 mil a 10 mil casos, tipo Puumala, Hantaan

Corea del Sur: 1 mil a 2 mil casos, tipo Hantaan

Alemania: 500 a 2 mil casos, tipo Puumala

Suecia/Finlandia: 500 a 1 mil 500 casos, tipo Puumala

Argentina: 100 a 200 casos, tipo Andes

Chile: 40 a 100 casos, tipo Andes

Brasil: 20 a 100 casos, varios tipos

¿Cuál es el Hantavirus más peligroso?

El Hantavirus Andes es la cepa considerada como la más peligrosa y severa, ya que es el único del que se tiene evidencia de una transmisión de humano a humano.

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