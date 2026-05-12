El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, señaló que “seguramente habrá más casos de hantavirus”, después del resultado de algunas pruebas que se hicieron a los pasajeros del crucero MV Hondius.

En conferencia de prensa desde España, donde desembarcó el crucero, Tedros Adhanom, dijo que tomando en cuenta periodo de incubación del virus, no se descarta que otros pasajeros puedan dar positivo próximamente, ya que hubo interacción dentro del barco.

“Seguramente haya más casos porque el primer caso fue el 6 de abril y hasta que recibimos un informe en el que se confirmó el contagio, transcurrieron varios días, y ha habido muchas interacciones entre los pasajeros”.

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¿Cuál es el periodo de incubación del hantavirus?

OMS recordó a los especialistas de la salud y autoridades que el periodo de incubación del hantavirus es de entre seis a ocho semanas, por lo que es importante una supervición estricta y el aislamiento de los casos sospechosos.

Sin embargo, recordó que pese al aumento de contagios de hantavirus, el riesgo para la salud global es bajo y por ello no se espera un brote mayor, excepción de los pasajeros.

¿Cuántos casos de hantavirus se registran?

Según la OMS, el número de casos de hantavirus se elevó a 10, luego de que un español y una francesa dieran positivo a la infección. El estadounidense que estaba bajo sospecha resultó negativo.

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