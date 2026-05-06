La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el brote registrado en el crucero MV Hondius pertenece al hantavirus Andes, una cepa rara, pero muy agresiva para los humanos, al nivel de provocar la muerte.

Aunque la OMS asegura que el riesgo para la población es bajo, este brote ya provoca alarma, sobre todo porque el mundo acaba de pasar por una pandemia.

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¿Qué se sabe del hantavirus Andes?

Existen varios tipos de hantavirus, entre ellos el de Andes (ANDV), transmitido por roedores que causan fiebre hemorrágica altamente letal en humanos, conocida como síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), de acuerdo con National Center for Biotechnology Information.

Este síndrome se reconoció por primera vez Norteamérica en 1993 cuando una enfermedad inexplicable provocó dificultad respiratoria aguda y muerte de muchos pacientes. Después se descubrió que fue a causa de la exposición a excrementos de los roedores infectados.

¿Cuáles son las características del hantavirus Andes?

Una de las características principales del hantavirus Andes es que se adapta a la célula humana y por tal motivo se puede transmitir de persona a persona. Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, dijo a CNN que se habla de un 30% de mortalidad.

Este porcentaje se sumará a las comorbilidades de las personas.

¿En dónde se reporta el hantavirus Andes?

Este tipo de virus tiene presencia al sur de Argentina y Chile y circula en provincias como Neuquén, Río Negro y Chubut.

En lugares turísticos, por ejemplo cabañas, es común que haya una contaminación con heces y orina e ratones, lo que aumenta la probabilidad de contagio.

¿Cuál es el tratamiento para el hantavirus Andes?

No hay vacuna o medicamento para el hantavirus, entre ellos el de Andes, es por ello que es fundamental que se atiendan los síntomas de los pacientes sospechosos de un cuadro de Síndrome Cardiopulmonar.

Los síntomas son: fiebre, dolores musculares, dificultad respiratoria grave, tos seca, fatiga y presión arterial baja.

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