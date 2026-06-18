Un reciente estudio publicado en Nature reveló la clave detrás de las diferencias biológicas y cómo es que hombres y mujeres envejecen y se enferman de manera diferente debido a la proteína SIRT7, una enzima que regula la reparación del ADN y la respuesta al estrés.

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Esta proteína es fundamental para mantener la estabilidad del cromosoma X en las mujeres, y dado que el cuerpo mantiene dos de estas, dependen mucho más de este mecanismo de protección, el cual también se relaciona con la longevidad y cómo se expresa el material genético a lo largo de la vida.

Nature research paper: SIRT7 regulates dosage compensation and safeguards the female X chromosomehttps://t.co/qWVGrSc9DV — nature (@Nature) June 16, 2026

¿Cómo afecta la proteína SIRT7 al cuerpo de la mujer?

Cuando a las mujeres les falta esta proteína, el cuerpo pierde el equilibrio genético, provocando daños severos en el ADN. De hecho pruebas en el laboratorio revelaron su ausencia empeora su estado de salud general y les provoca una muerte prematura.

La inestabilidad en el cromosoma X altera el sistema inmunitario y desarrolla células sanguíneas, por lo que entender cómo es que falla, abre la puerta para tratar enfermedades graves que afectan a ambos sexos de forma distinta, incluyendo la leucemia.

¿Cuánto viven en promedio las mujeres y los hombres?

A pesar de que las mujeres se ven más afectadas por la ausencia de esta proteína, la OMS reveló que las mujeres viven en promedio de 4 a 5 años más que los hombres a nivel mundial. Sin embargo, viven sus últimos años con peor salud o con enfermedades crónicas y discapacidades.

Asimismo, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) advirtieron que cerca del 80% de las personas con enfermedades autoinmunes —como lupus, esclerosis múltiple o artritis reumatoide— son mujeres.

Con esto, se explicaría que el estrés en el cromosoma X perpetua esta dramática diferencia estadística.

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