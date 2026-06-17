El tema de decidir cuándo terminar tu vida, ha sido históricamente considerado un tabú en nuestro país, sin embargo podría dar un giro tras la decisión de la SCJN de abrir formalmente la discusión para revisar la posible despenalización de la eutanasia y garantizar el derecho a un final de sufrimiento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Se analizará un reclamo para determinar si las prohibiciones actuales —estipuladas en la Ley General de Salud y el Código Penal— violan la autonomía y derechos de los pacientes con enfermedades terminales.

¿Por qué salió a discusión el debate de la eutanasia en México?

La controversia se originó por el recurso legal de una paciente con cáncer de mama recurrente que exige que el Estado no la obligue a aceptar “la muerte natural” como única salida frente a su enfermedad.

El punto central de esta discusión será definir si es constitucional sancionar penalmente a quienes exigen tomar el control sobre el fin de su vida, además de evaluar la calidad y alcance de los cuidados paliativos.

Aunque la sociedad mexicana está cada vez más abierta a la discusión, la Encuesta de Investigación en Salud y Demografía reveló que —hasta 2023— 7 de cada 10 mexicanos apoyan la idea de adelantar la muerte cuando el dolor físico es tan intenso que impide llevar una vida digna. Sin embargo, hoy día no tenemos un panorama claro.

De aprobarse las modificaciones, México se sumaría a la tendencia de Países Bajos, Canadá y Colombia, donde el derecho es legal.

¿Cuál es el panorama actual de “voluntad anticipada” en México?

En nuestro país la Ley de Voluntad Anticipada ya existe, y aunque no busca poner fin a la vida del paciente ni acelerar la muerte, permite a las personas rechazar tratamientos médicos dolorosos que buscan alargar la vida de forma artificial cuando ya no hay cura.

La ley está regulada en 15 entidades, siendo la CDMX la pionera en el 2008.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.