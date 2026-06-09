Vacunas que debes tener para asistir al Mundial 2026 según la OPS

No todo es futbol, fiesta y celebración en las sedes mundialistas, en la rama de la salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que se debe evitar a toda costa el aumento de brotes de sarampión, influenza y hepatitis —entre otras enfermedades— para que no se genere una alerta sanitaria entre los turistas.

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Según la autoridad sanitaria, sin estas vacunas podría salirte muy caro acudir a alguno de los países sede, ya que turistas de todo el mundo llegarán a México, Estados Unidos y Canadá. Por ello, se decidió que dichas orientaciones formaran parte de la campaña “Con salud ganamos todos”.

¿Cuáles son las recomendaciones de salud en el Mundial 2026?

La OPS busca promover hábitos saludable y medidas de prevención entre los asistentes de partidos, celebraciones y otras actividades dentro y fuera de los estadios; aseguró que este tipo de celebraciones también requieren cuidado.

Esto se debe a que los aficionados acuden a zonas especiales, ocupan el transporte público, restaurantes y otros espacios concurridos donde está el latente riesgo de contagio de enfermedades infecciosas, que con el calor y las lesiones aumentan exponencialmente.

“La fiesta se vive dentro y fuera de los estadios, pero para disfrutarla plenamente es importante cuidarse y mantenerse bien informado”, — señala la OPS en el marco de la campaña.

Por ello, el lema “más vale prevenir que lamentar”, se hace presente en esta campaña, porque la principal recomendación es vacunarse contra:

TDAP: Tétanos, difteria, tos ferina

Influenza

COVID‑19

Hepatitis A y B

Entre otras enfermedades, que dependerán del destino y situación de cada persona.

La principal preocupación de la OPS es el brote se sarampión por su aumento en América del Norte, ya que es altamente contagioso y su riesgo de transmisión incrementa en espacios de alta concurrencia.

Una sola persona infectada puede contagiar hasta 18 personas no protegidas, lo que hace que en estadios y zonas de aficionados representen entornos de alto riesgo para quienes no tienen la vacuna.

Otras de las recomendaciones de la OPS son:

Organizar con anticipación un botiquín de salud

Llevar suficiente medicación para toda la estancia

Verificar la cobertura de su seguro médico

Mantener copias de pasaporte, carné de vacunación y póliza de seguro

Dormir adecuadamente

Mantener una alimentación equilibrada

Realizar actividad física

Riesgos de no cuidarse durante el evento

La OPS destaca varios riesgos comunes si no haces caso a sus recomendaciones, como:

Infecciones respiratorias

Enfermedades transmitidas por alimentos

Exposición al calor

Riesgo de lesiones

Para evitar el contagio, la organización sugiere:

Lavar frecuente tus manos

Beber de agua embotellada

Comer alimentos bien cocidos

Ventilar espacios cerrados

Hidratarte constante

Estar atento al entorno

Evitar zonas excesivamente congestionadas

Ubicar rutas de salida

Usar repelentes y ropa protectora

Usar preservativos

Evitar el consumo de alcohol