El sexo oral causa un cáncer agresivo: Estudio reveló que ya superó al tabaco como principal factor de riesgo

¿El sexo oral puede causar cáncer? La respuesta es sí y, según un estudio reciente, se ha convertido en la principal causa de cáncer de garganta superando incluso al tabaco. La razón, un peligroso virus que puede infectar la cavidad oral y la orofaringe.

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¿Cuál es la principal causa del cáncer de garganta?

Según datos del el Instituto Nacional del Cáncer y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el sexo oral puede provocar cáncer de garganta, debido a que es una forma de transmisión del virus del papiloma humano (VPH), superando al tabaquismo y al consumo de alcohol.

El estudio identificó que, en EUA, el tipo de virus más vinculado a tumores en la garganta es el VPH-16. Se trata de un virus considerado de alto riesgo, capaz de provocar cambios celulares que, con el paso de los años, pueden derivar en cáncer orofaríngeo.

Síntomas de cáncer de garganta

El cáncer de garganta se utiliza para referirse al cáncer que se desarrolla en la garganta (faringe) o la laringe. Existen varios tipos de cáncer que se diferencian por la parte de la garganta en la que se origina el tumor. Por ejemplo:

El cáncer orofaríngeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca que incluye las amígdalas.

comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca que incluye las amígdalas. El cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales.

comienza en las cuerdas vocales. El cáncer hipofaríngeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea.

Los síntomas más comunes del cáncer de garganta son los siguientes:

Tos

Cambios en la voz , como ronquera o no hablar con claridad

, como ronquera o no hablar con claridad Dificultad para tragar

Dolor de oído

Una protuberancia o llaga que no cicatriza

Dolor de garganta

Pérdida de peso

Además del sexo oral, los factores que pueden aumentar el riesgo de cáncer de garganta son el consumo excesivo de alcohol y tabaco.

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