Emiten alerta epidemiológica en todo el continente americano por aumento de casos de sarampión

Los casos de sarampión se han disparado en todo el continente americano, con una tendencia que sigue en aumento desde hace un par de años. Ante la situación, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha emitido una alerta epidemiológica y pide reforzar la vacunación y la vigilancia.

La alerta se publicó el martes 3 de febrero, debido a la persistencia de casos y brotes de sarampión en diferentes países del continente. Lo más preocupante es que el 2025 había sido el año con más contagios y la tendencia este 2026 indica que la situación empeoraría si no se toman medidas.

Los casos de sarampión detectados en América

Para darnos una idea, la OPS informó que durante el 2025 se identificaron 14 mil 891 casos confirmados de sarampión y 29 muertes. Los casos fueron en:



México / 6,428 casos (24 defunciones)

Canadá / 5,436 casos (2 defunciones)

Estados Unidos / 2,242 casos (3 defunciones)

Bolivia / 597 casos

Paraguay / 49 casos

Belice / 44 casos

Brasil / 38 casos

Argentina / 13 casos

Uruguay / 13 casos

Perú / 5 casos

Costa Rica / 1 caso

El Salvador / 1 caso

Guatemala / 1 caso

Los casos aumentaron 32 veces respecto al registro de 2024. Se espera que el 2026 siga aumentando y es por eso que las organizaciones de salud emitieron la alerta epidemiológica, para que los países tomen cartas en el asunto.

Síntomas y tratamiento del sarampión

De acuerdo con Mayo Clinic , no hay un tratamiento específico para la infección por sarampión una vez que se ha presentado. Lo único que se puede hacer es tomar medidas de bienestar para aliviar los síntomas e intentar prevenir complicaciones.

Por otro lado, explican que los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de haber estado en contacto con el virus. Algunos signos y síntomas generales son:



Fiebre

Tos seca

Goteo de nariz

Dolor de garganta

Ojos inflamados

Manchas blancas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca

con centro blanco azulado y fondo rojo Sarpullido, manchas grandes y planas

OPS pide reforzar la vacunación y vigilancia

La OPS detalló que la vacunación contra el sarampión sigue por debajo del 95% en la mayoría de los países afectados, por lo que se pide mejorar el sistema de vacunación para que las personas puedan estar prevenidas ante el aumento de contagios.

Considerando que el sarampión es altamente contagioso, la única manera de prevenirlo es mediante la vacunación, con las dos dosis recomendadas por las organizaciones de salud.