Estudio de la UNAM revela que la nicotina sería efectiva contra el Parkinson

Un equipo de investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM encontró indicios de que la nicotina, pese a sus efectos nocivos para la salud, podría tener un efecto protector frente al Parkinson.

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¿La nicotina ayuda a evitar el Parkinson?

Enrique Reynaud Garza explicó que, en estudios realizados con moscas de la fruta, bajas concentraciones de esta sustancia ayudaron a reducir el daño neuronal provocado por proteínas relacionadas con la enfermedad.

El investigador señaló que estos organismos comparten una gran parte de los genes asociados a enfermedades humanas, lo que los convierte en un modelo útil para analizar los mecanismos del Parkinson.

Durante los experimentos también observaron que dos proteínas vinculadas con este padecimiento interactúan entre sí y que su equilibrio podría ser clave para disminuir su toxicidad.

Reynaud Garza subrayó que estos resultados corresponden a investigaciones de laboratorio y buscan ampliar el conocimiento sobre el origen y desarrollo del Parkinson, enfermedad que afecta a alrededor de 500 mil personas en México. Añadió que el envejecimiento de la población podría incrementar su incidencia en las próximas décadas y recordó que, hasta ahora, no existe una cura para este padecimiento.

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