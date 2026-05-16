CDMX se convirtió en la capital de las construcciones a un mes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

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Obras en el Metro CDMX, sobre Tlalpan, en vialidades primarias y secundarias, la CDMX parece no estar lista para recibir a los millones de aficionados.
Metadatos del artículo
Publicado
16/05/2026
🕐
15:07
Por:
Yael Toribio
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