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Reportan nuevo incendio en refinería Olmeca de Dos Bocas en Tabasco
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CDMX se convirtió en la capital de las construcciones a un mes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Obras en el Metro CDMX, sobre Tlalpan, en vialidades primarias y secundarias, la CDMX parece no estar lista para recibir a los millones de aficionados.

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Por: Yael Toribio