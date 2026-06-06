El tour del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ está a punto de llegar a su fin, pues será este próximo lunes 8 de junio que el galardón que premia a la mejor selección del mundo, será exhibido por última vez en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca en la alcaldía Iztacalco.

Esta será su última parada antes del inicio del torneo que arrancará con el México vs Sudáfrica, esto luego de que visitara otras 75 ciudades a nivel mundial como parte del tour que organiza la FIFA para acercar el trofeo a toda la comunidad.

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Fechas para ver el trofeo del Mundial 2026 en CDMX

Fueron leyendas del futbol mexicano y brasileño como Hugo Sánchez y Roberto Carlos, quienes en compañía de autoridades de la Ciudad de México (CDMX) develaron el trofeo original del Mundial 2026, el cual será exhibido hasta el próximo lunes 8 de junio dentro del deportivo Magdalena Mixhuca.

Las fechas para ver el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en la CDMX, serán las siguientes:

Sábado 6 de junio de las 09:00 a las 21:00 horas

Domingo 7 de junio de las 09:00 a las 21:00 horas

Lunes 8 de junio de las 09:00 a las 21:00 horas

Es importante mencionar que el trofeo de la FIFA recorrió un total de 10 ciudades dentro de la República Mexicana, esto en un lapso total de 19 días con paradas en lugares históricos del país como Chichén Itzá.

¿Cómo llegar a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca?

Si eres una o uno de los interesados en acudir a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca para ver de cerca el trofeo original del Mundial 2026, es importante mencionar que la manera más fácil y rápida de llegar al punto es utilizar la Línea 9 del Metro CDMX.

En caso de utilizar esta ruta, deberás descender en la estación Ciudad Deportiva, la cual se encuentra a menos de 10 minutos caminando del recinto en el cual será exhibido el trofeo que se pondrá en juego en México, Estados Unidos y Canadá a partir del próximo 11 de junio.

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