¿Hay un brote de tuberculosis en Acapulco? SSa ofrece datos sobre los casos activos

La tuberculosis mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias de Acapulco, Guerrero, pues, actualmente, el municipio concentra más de 30 casos activos, una cifra que ha llevado al sector salud a reforzar las acciones de detección oportuna entre la población.

Aunque se trata de una enfermedad que tiene tratamiento y puede curarse, especialistas insistieron en que identificar los síntomas desde las primeras etapas y acudir al médico de forma inmediata es clave para reducir el riesgo de transmisión y evitar complicaciones.

Tuberculosis en Acapulco Aumentan los contagios por Tuberculosis en Acapulco. (dusanpetkovic/Getty Images)

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¿Cuántos casos activos de tuberculosis hay en Acapulco?

El director de Salud Municipal, Aniceto Leguizamo Dimas, informó que actualmente existen alrededor de 36 casos activos de tuberculosis en Acapulco.

Explicó que todos los pacientes permanecen bajo tratamiento y seguimiento médico como parte de las estrategias de vigilancia epidemiológica implementadas por las autoridades sanitarias.

¿Qué es la tuberculosis y cómo se transmite?

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente los pulmones, aunque también puede comprometer otros órganos del cuerpo.

Su transmisión ocurre a través del aire cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa tose, estornuda o habla, liberando pequeñas gotas que pueden ser inhaladas por quienes se encuentran cerca.

La Secretaría de Salud señalan que la enfermedad no se contagia por compartir alimentos, dar la mano o utilizar objetos personales, sino por el contacto prolongado con una persona infectada que no recibe tratamiento.

Senior man suffering from cough against white background Síntomas de la tuberculosis (triloks/Getty Images)

¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis?

Especialistas recomiendan acudir al médico si se presentan alguno de los siguientes síntomas:

• Tos con duración mayor a dos semanas.

• Fiebre, especialmente durante la tarde o noche.

• Sudoración nocturna.

• Pérdida de peso sin causa aparente.

• Cansancio constante.

• Dolor en el pecho o tos con sangre en casos más avanzados.

Detectar la enfermedad en etapas tempranas mejora considerablemente la recuperación y disminuye el riesgo de contagiar a otras personas.

¿Qué hacer si presentas síntomas de tuberculosis?

Ante la presencia de tos persistente u otros síntomas compatibles con tuberculosis, las autoridades recomiendan no automedicarse y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana.

El diagnóstico se realiza mediante estudios clínicos y pruebas de laboratorio, como la baciloscopía, lo que permite iniciar el tratamiento de manera gratuita dentro del sistema público de salud y cortar la cadena de transmisión.

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