Modelo de IA predice hasta 130 enfermedades a través de una sola una noche de sueño

La Universidad de Stanford presentó este martes 06 de enero de 2026 un modelo de Inteligencia Artificial (IA) capaz de predecir hasta 130 enfermedades a partir de los datos obtenidos durante una sola noche de sueño.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El sistema, llamado SleepFM, analiza señales fisiológicas del descanso nocturno para anticipar riesgos de salud graves y facilitar la prevención temprana en clínicas especializadas.

¿Qué es SleepFM y qué hace?

SleepFM es un modelo de IA diseñado para interpretar estudios de sueño conocidos como polisomnografía. Analiza ondas cerebrales, ritmo cardiaco, respiración y actividad muscular.

Con esa información crea patrones internos que permiten estimar riesgos futuros de enfermedades cardiovasculares, neurológicas y metabólicas con precisión estadística.

¿Cómo se entrenó el modelo?

Los investigadores entrenaron el sistema con casi 600 mil horas de registros de sueño de más de 65 mil personas de distintos perfiles.

Este volumen permitió identificar patrones complejos que superan las evaluaciones tradicionales basadas solo en edad, peso o antecedentes clínicos.

¿Qué enfermedades puede anticipar?

El modelo puede prever riesgos de demencia, infartos, derrames cerebrales, insuficiencia cardiaca, enfermedad renal y fibrilación auricular.

En total, identifica 130 enfermedades con un índice de predicción superior al de los métodos médicos actuales utilizados de forma aislada.

¿Por qué es relevante para la sociedad?

La detección temprana permite iniciar tratamientos preventivos antes de que los síntomas aparezcan o el daño sea irreversible.

Yolanda Andrade y las enfermedades que la han alejado de los medios

Los expertos prevén que este tipo de tecnología se integre a clínicas del sueño y hospitales para reforzar la medicina preventiva.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.