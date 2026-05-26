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La nueva regla de ejercicio diario para cuidar la salud de tu corazón después de los 50 años

Finalmente revelaron cuántos minutos al día debes hacer ejercicio para evitar infartos después de los 50 años; ¡dile adiós al dolor y cuida tu corazón!

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Un reciente estudio publicado en el British Journal Of Sports Medicine reveló que la recomendación general de hacer ejercicio moderado a vigoroso de 21 minutos al día, solo reduce el riesgo cardiovascular un 8% y 9%, por lo que “el nuevo número mágico” para lograr una protección real y sustancial es de entre 560 y 610 minutos a la semana.

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Esto significa que la regla actual se queda corta, pues para reducir más del 30% del riesgo de infartos o derrames es de 80 a 87 minutos diarios, lo que lograría una protección real y sustancial del corazón y cerebro.

Harvard ejercicios de antebrazo
Ejercicio Expertos recomiendan alternar ejercicios cardiovasculares con peso. (Getty Images)

Claro que hay excepciones, pues si no tienes buena condición física, debes esforzarte más y entrenar al menos 30 y 50 minutos adicionales a la semana para obtener los mismos beneficios que una persona que entrena cotidianamente.

¿Cuál es el secreto del ejercicio?

El estudio también reveló que el secreto está en el volumen máximo de oxígeno, conocido como VO2, que solo se basa en la capacidad de tu cuerpo de mantener una correcta respiración durante el esfuerzo físico. Entre mejor respires y bombees tu corazón, menos tiempo extra necesitarás para ejercitarte.

La conclusión de los científicos es que no existe una “talla única” para el ejercicio, pues las recomendaciones deben de ajustarse a la condición física actual de cada persona y no solo a su edad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no todo consiste en sudar, pues para las personas entre los 50 y 65 años, lo fundamental es realizar ejercicio combinado, como caminar, correr, bicicleta y fortalecimiento muscular al menos dos días a la semana.

Con esto le ayudaremos al cuerpo a prevenir la pérdida de masa muscular, reducir fracturas por caídas y en general, mejorar tu salud integral después de los 50.

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