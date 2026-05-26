Un reciente estudio publicado en el British Journal Of Sports Medicine reveló que la recomendación general de hacer ejercicio moderado a vigoroso de 21 minutos al día, solo reduce el riesgo cardiovascular un 8% y 9%, por lo que “el nuevo número mágico” para lograr una protección real y sustancial es de entre 560 y 610 minutos a la semana.

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Esto significa que la regla actual se queda corta, pues para reducir más del 30% del riesgo de infartos o derrames es de 80 a 87 minutos diarios, lo que lograría una protección real y sustancial del corazón y cerebro.

Ejercicio Expertos recomiendan alternar ejercicios cardiovasculares con peso. (Getty Images)

Claro que hay excepciones, pues si no tienes buena condición física, debes esforzarte más y entrenar al menos 30 y 50 minutos adicionales a la semana para obtener los mismos beneficios que una persona que entrena cotidianamente.

¿Cuál es el secreto del ejercicio?

El estudio también reveló que el secreto está en el volumen máximo de oxígeno, conocido como VO2, que solo se basa en la capacidad de tu cuerpo de mantener una correcta respiración durante el esfuerzo físico. Entre mejor respires y bombees tu corazón, menos tiempo extra necesitarás para ejercitarte.

La conclusión de los científicos es que no existe una “talla única” para el ejercicio, pues las recomendaciones deben de ajustarse a la condición física actual de cada persona y no solo a su edad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no todo consiste en sudar, pues para las personas entre los 50 y 65 años, lo fundamental es realizar ejercicio combinado, como caminar, correr, bicicleta y fortalecimiento muscular al menos dos días a la semana.

Con esto le ayudaremos al cuerpo a prevenir la pérdida de masa muscular, reducir fracturas por caídas y en general, mejorar tu salud integral después de los 50.