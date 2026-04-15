El magnesio y la vitamina D3 poseen efectos antiinflamatorios, antidepresivos y neuroprotectores.

El magnesio y la vitamina D3 poseen efectos antiinflamatorios, antidepresivos y neuroprotectores. | Getty Images

Actualmente, la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y se perfila como una de las principales “cargas sanitarias” (impacto total de los problemas de salud en una población) para el 2030.

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Por ello, investigadores descubrieron una combinación de venta libre y bajo precio que ayudará a la salud mental y cerebral, el magnesio acompañado de la vitamina D3, dos nutrientes con efectos reguladores.

De acuerdo con el estudio de NLM, esta dupla mejora el estado de ánimo, eleva el Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (clave para las neuronas) y reduce el envejecimiento cerebral.

En adn Noticias te decimos cómo integrarlo a tu día a día, sus beneficios y por qué funciona.

¿Cómo usar magnesio y vitamina D3 paso a paso?

Para obtener beneficios, especialistas recomiendan seguir un protocolo claro y supervisado, por lo que se sugiere:

Realizar análisis de sangre para medir niveles de vitamina D y magnesio

Tomar 50,000 Unidades Internacionales (UI) de vitamina D3

de vitamina D3 Consumir 250 mg diarios (en forma tolerable) de magnesio

de magnesio Ingerir la vitamina D3 con alimentos grasos; y el magnesio por la noche

Evaluar resultados tras 8 semanas con seguimiento médico

El impacto también depende del estilo de vida, dieta, ejercicio y exposición solar, además de un acompañamiento médico para analizar correctamente los resultados y beneficios del tratamiento.

Magnesio contra la depresión y envejecimiento cerebral

El estudio reveló que el magnesio regula funciones clave del cerebro, por lo que, en niveles bajos en el cuerpo elevan la inflamación, afectan el estado de ánimo y limitan la capacidad neuronal.

Los ensayos clínicos mostraron que consumirlo reduce síntomas depresivos en pocas semanas, además de que protege del deterioro cognitivo relacionado con la edad.

Aporte de la vitamina D3 a la salud mental y cerebral

La vitamina D3 influye en la producción de serotonina, la hormona de la felicidad, además de la función del hipocampo. por lo que su deficiencia genera acumulación de grasa, depresión y menor rendimiento cognitivo.

Al consumirla, reducimos la inflamación y mejoramos los niveles de la proteína BDNF (Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro).

¿Por qué la combinación magnesio + vitamina D3 funciona?

El magnesio activa la vitamina D3, sin él el cuerpo no aprovecha correctamente el nutriente, y juntos potencian efectos antiinflamatorios, elevan la proteína BDNF y favorecen la proteína SIRT1 (relacionada con la longevidad).

El resultado es un impacto sólido que si se tomaran por separado.

¿Quiénes lo pueden usar?

Personas con depresión leve a moderada

Individuos con deficiencia comprobada

Adultos sin enfermedades graves

También es importante considerar:

Consultar al médico antes de iniciar el tratamiento

Evitar excesos, ya que la vitamina D puede ser tóxica

Tener cuidado si se toman otros medicamentos

No sustituir tratamientos psiquiátricos