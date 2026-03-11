Hábitos cotidianos que pueden disparar tu presión arterial

La hipertensión, conocida como presión arterial alta, se convirtió en uno de los problemas de salud más frecuentes en el mundo. De acuerdo con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), millones de personas viven con esta condición sin saberlo, lo que aumenta el riesgo de infartos, derrames cerebrales y enfermedades renales.

Especialistas advierten que, además de los factores genéticos, varios hábitos cotidianos influyen directamente en la presión arterial. Identificar estas prácticas y corregirlas puede marcar una diferencia importante en la prevención y control de la enfermedad.

¿Qué es la hipertensión?

La hipertensión ocurre cuando la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias se mantiene elevada durante largos periodos. Este indicador se mide con dos cifras:



Presión sistólica

Presión diastólica

Cuando los valores superan los 130/80 mmHg, se considera presión alta según guías médicas internacionales. El principal problema es que muchas veces no presenta síntomas claros. Por esta razón se le conoce como la “asesina silenciosa”, ya que puede dañar órganos vitales como el corazón, el cerebro y los riñones sin señales evidentes durante años.

¿Cómo cuidar tu presión arterial en el día a día?

Los especialistas coinciden en que pequeños cambios diarios pueden ayudar a controlar la hipertensión y reducir riesgos cardiovasculares.

Entre las recomendaciones más comunes se encuentran:



Monitorear la presión arterial con regularidad

Mantener una dieta equilibrada baja en sodio

Consumir frutas, verduras y granos integrales

Realizar al menos 150 minutos de ejercicio a la semana

Reducir el consumo de alcohol

Evitar el tabaco

Practicar técnicas para controlar el estrés

Este tipo de hábitos fortalecen el sistema cardiovascular y ayudan a mantener las arterias en mejores condiciones.

Especialistas a los que acudir

Cuando existe sospecha de hipertensión, lo más recomendable es acudir primero con un médico general para realizar una evaluación básica y mediciones de presión arterial.

Dependiendo del caso, también pueden intervenir otros especialistas:



Cardiólogos: Evalúan el impacto en el corazón

Nefrólogos: Revisan posibles afectaciones en los riñones

Nutricionistas: Diseñan planes de alimentación saludables

Psicólogos o terapeutas: Ayudan a manejar el estrés

Un diagnóstico temprano permite iniciar tratamientos oportunos y evitar complicaciones graves a largo plazo.

Enemigos principales de la hipertensión

Exceso de sal: Aumenta la retención de líquidos y eleva la presión

Sedentarismo: Debilita el sistema cardiovascular

Consumo excesivo de alcohol: Altera el ritmo cardiaco

Estrés constante: Provoca liberación de hormonas que contraen los vasos sanguíneos

Tabaquismo: Daña las arterias y acelera enfermedades cardiovasculares

Sobrepeso abdominal: Obliga al corazón a trabajar más

Alimentos ultraprocesados: Contienen grasas y sodio en exceso

Problemas de sueño: Como la apnea, que afecta el oxígeno en la sangre

Exceso de cafeína: Puede provocar picos de presión en personas sensibles