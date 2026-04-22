De Querétaro para el mundo, el invento de la UNAM promete evitar la ceguera irreversible por diabetes.

De Querétaro para el mundo, el invento de la UNAM promete evitar la ceguera irreversible por diabetes. | Getty Images

Desde el pasado 26 de marzo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció el desarrollo de unas gotas “milagrosas” para prevenir la ceguera irreversible en personas con diabetes.

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Finalmente, este 9 de abril, la máxima casa de estudios confirmó el producto que promete revolucionar la forma en la que se detiene la retinopatía diabética, principal causa de la pérdida de visión en el país cuyos tratamientos suelen ser invasivos, costosos y dolorosos.

A través de un comunicado, confirmaron que un grupo de científicos de la UNAM dejarán en el olvido las inyecciones oculares que afecta y tiene prevalencia al 31.5% de casos en el país

¿Por qué las personas con diabetes quedan ciegas?

La retina de tus ojos está compuesta por una red de diminutas tuberías que, cuando los niveles de azúcar en la sangre se descontrolan por mucho tiempo, se hinchan, generan fugas de líquidos o se bloquean por completo.

El peligro radica en que no duele, no advierte y silenciosamente hace que el paciente pierda la vista de manera irreversible.

Las personas descubren que tienen retinopatía diabética cuando el daño ya está avanzado y las opciones médicas se vuelven más rudas con tal de salvar la vista.

¿Cuándo estarán disponibles las gotas de la UNAM?

Los tratamientos para frenar esta ceguera incluyen inyecciones directas en el ojo de manera repetitiva, lo cual genera un rechazo natural en los pacientes, quienes terminan abandonando la terapia.

Gracias a la innovación del equipo del Instituto de Neurobiología (INB) de la UNAM —campus Juriquilla en Querétaro— una molécula compleja podrá transformar la “cura” en un tratamiento agradable.

Durante décadas los científicos, bajo la tutela del investigador Juan Pablo Robles, lograron que la sustancia “vasoinhibina” proteja los vasos sanguíneos del ojo en un fármaco que puede aplicarse como unas simples gotas para los ojos.

El proyecto sigue en desarrollo, y es un orgullo de la ciencia traslacional mexicana —investigaciones que ayudan a la gente— que pronto saldrá al mercado.

De acuerdo con el doctor Robles, la investigación aún se encuentra en fases preclínicas, por lo que faltan años de pruebas y estudios clínicos en humanos antes de que las gotas lleguen a las farmacias.