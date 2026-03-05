Estudio revela que la melatonina, el popular “remedio para dormir”, está bajo alerta médica

La melatonina es una hormona que el cuerpo produce de forma natural para regular el ciclo del sueño. En los últimos años, millones de personas recurrieron a suplementos de venta libre para combatir el insomnio o el jet lag, debido a su fácil acceso y a la percepción de que es un remedio seguro. Sin embargo, nuevas investigaciones pusieron bajo revisión las consecuencias de la melatonina cuando se consume durante largos periodos.

Un análisis presentado en las Sesiones Científicas de la American Heart Association 2025 sugiere que su uso prolongado podría asociarse con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca.

¿Puede su uso prolongado aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca?

Un estudio preliminar analizó datos médicos de más de 130 mil adultos con insomnio crónico durante un periodo de 5 años. Los investigadores compararon a personas que consumieron melatonina durante al menos 12 meses con otras que no utilizaron este suplemento.

Los resultados mostraron que quienes tomaron melatonina por largos periodos presentaron mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca, además de más hospitalizaciones y un aumento en el riesgo de mortalidad por diversas causas.

¿Qué reveló el estudio más reciente?

El análisis detectó diferencias relevantes entre los dos grupos estudiados. En quienes usaron melatonina durante más de un año se registraron varios indicadores de riesgo. Entre los principales hallazgos destacan:



Cerca de 90% más riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca (4.6% frente a 2.7%)

3.5 veces más hospitalizaciones por esta condición

Doble riesgo de muerte por cualquier causa

Los especialistas aclaran que el estudio es observacional, por lo que no demuestra una relación directa de causa y efecto.

¿Qué es la insuficiencia cardíaca?

La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón no puede bombear sangre de forma eficiente hacia el resto del cuerpo. Esto provoca que los órganos reciban menos oxígeno y nutrientes. Los síntomas más comunes incluyen:



Cansancio intenso o debilidad constante

Dificultad para respirar al acostarse o hacer esfuerzo

Hinchazón en piernas, tobillos o pies

Tos persistente o sensación de presión en el pecho

Esta enfermedad puede afectar gravemente la calidad de vida y requiere tratamiento médico continuo.

¿Por qué se asocia la melatonina con este riesgo?

Los científicos aún no tienen una explicación definitiva sobre esta relación. La melatonina sintética imita la hormona natural que regula el sueño, pero su uso prolongado podría generar efectos inesperados en el sistema cardiovascular.

También existe la posibilidad de que el insomnio crónico sea el verdadero factor de riesgo, ya que se relaciona con presión arterial elevada, inflamación y problemas metabólicos.

Expertos señalan que factores como dosis irregulares en suplementos o enfermedades previas podrían influir en los resultados.

¿Qué deben hacer las personas que toman melatonina?

Especialistas recomiendan no suspender el suplemento de forma abrupta sin asesoría médica, especialmente si se utiliza para tratar problemas de sueño persistentes. Algunas recomendaciones generales incluyen:



Utilizar melatonina solo por periodos cortos o de forma ocasional

Consultar a un médico si el insomnio dura varias semanas

Verificar la dosis y calidad del suplemento adquirido

Considerar alternativas como higiene del sueño o terapia cognitivo-conductual. Mientras la investigación continúa, los expertos aconsejan mantener hábitos saludables de descanso y realizar revisiones médicas periódicas para cuidar la salud del corazón.