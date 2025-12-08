Influenza subclado K, nueva variante del virus que provocará una gripe más intensa

La influenza subclado K, nueva variante de gripe H3N2 , que es altamente contagiosa ya despertó preocupación en países de América, Europa y Asia, pues podría provocar que el paciente tenga una enfermedad más intensa.

Este nuevo subtipo podría afectar gravemente a la población en plena temporada invernal porque debido a que es de fácil transmisión, el número de casos podría ser 20% superior al de la gripe media.

¿Qué se sabe de la influenza subclado K?

La influenza subclado K, o mejor dicho la nueva versión de influenza A H3N2, surgió a comienzos del 2025 después de presentar varias mutaciones que podrían mejorar su capacidad de evadir la inmunidad ganada con la vacuna.

La variante llamada "subclado K" es capaz de convertirse en una cepa predominante a nivel mundial y según el informe más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), citado por NBC New York , se considera más grave en todas las edades, pero sobre todo para los adultos mayores y los niños.

¿Cuántos casos de influenza subclado K hay?

Según el informe, suman al menos 650 mil casos, 7 mil 400 hospitalizaciones y 300 muertes vinculadas con la gripe en lo que va de la temporada y la mayoría de los casos recientes corresponden al virus H3N2.

La cepa ya tiene presencia en Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá, así como en varios países del hemisferio norte. Su propagación podría expandirse en esta temporada de frío.

¿Cuáles son los síntomas del H3N2 subclado K?

Los síntomas son parecidos a los que se presentan en otros tipos de influenza , por ejemplo fiebre, congestión nasal, dolor muscular, escalofríos y fatiga. Sin embargo se caracteriza por provocar cuadros más severos en adultos mayores y niños, sobre todo si padecen enfermedades respiratorias.

