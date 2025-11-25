Japón alerta por aumento de casos de influenza H3N2; estos son los síntomas

Durante las últimas semanas del año comienza a bajar la temperatura y con ello las enfermedades respiratorias como la influenza y en Japón se emitió una alerta epidemiológica debido a un aumento en los casos de la variante H3N2 que podría aumentar en las próximas semanas.

Alerta epidemiológica por influenza en Japón

De acuerdo con JapanDaily se tiene el reporte de 57 mil casos en todo el país y 23 regiones superaron el umbral de alerta. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón indico que el aumento no es homogéneo pues se concentra en el noreste, especialmente en Kanto:

Miyagi: 47.11 casos

Saitama: 45.78 casos

Kanagawa: 36.57 casos

Fukushima: 34.6 casos

Iwate: 30.24 casos

En total, 3 mil 584 guarderías y escuelas de nivel básico han cerrado para evitar la propagación del virus.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha detectado esta variante desde mayo y hasta noviembre la mitad de los casos han sido por la influenza H3N2.

Variante de influenza H3N2 subclado K

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC ) informaron que los casos de gripe estacional son bajos pero están aumentando principalmente en niños.

De los 72 virus de influenza, 67 fueron A y 5 B, mientras que de los 53 virus de influenza A subtipificados:



28.3% fueron influenza A (H1N1) pdm09

71.7% fueron A (H3N2)

Expertos advierten que la influenza H3N2 subclado K podría provocar una temporada de gripe severa pues ha dominado los brotes en Japón, Reino Unido y Canadá donde ya se han registrado hospitalizaciones en personas mayores y niños.

Recomendaciones ante ola de influenza

Las autoridades sanitarias recomiendan a la población fortalecer las medidas de prevención básicas como es lavar las manos con agua y jabón. La vacunación es la forma más afectiva de prevenir esta enfermedad, algunos de los síntomas son:

Fiebre alta

Tos seca

Dolor de cabeza

Dolores musculares y articulares

Dolor de garganta

Cansancio extremo

Náuseas, vómitos o diarrea en niños

