Expertos revelan si despertarse por la noche para orinar es normal o una señal de alerta

Levantarse por la noche para ir al baño, fenómeno conocido como nicturia, es más común de lo que parece. Según especialistas citados por The New York Times el pasado 4 de noviembre de 2025, hacerlo una o dos veces no es preocupante, sobre todo con el paso de los años. Sin embargo, cuando las interrupciones son constantes, pueden afectar el descanso y revelar:



Trastornos metabólicos

Urinarios

Cardiovasculares

El Dr. Jeffrey Weiss, profesor de urología en la Universidad SUNY Downstate, explica que la frecuencia nocturna puede tener causas multifactoriales, desde cambios hormonales hasta hábitos alimenticios o condiciones médicas como diabetes o apnea del sueño.

¿Qué significa realmente la nicturia?

La nicturia no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma. Se define como la necesidad de despertarse al menos una vez durante la noche para orinar. Cuando los episodios son escasos, suelen considerarse normales; pero si se repiten más de tres veces, fragmentan el sueño y afectan la calidad de vida.

Llevar un registro de horarios y volúmenes de orina por una semana ayuda a los médicos a determinar si hay un patrón anormal o una causa subyacente que requiere atención.

Factores que provocan la necesidad de orinar de noche

Las causas son diversas:



Infecciones urinarias

Vejiga hiperactiva

Diabetes

Insuficiencia cardíaca

Apnea del sueño

En estos casos, el cuerpo produce más orina durante la noche o no puede retenerla adecuadamente. Además, el consumo nocturno de café, alcohol o té verde estimula la función diurética y puede empeorar el problema.

Un consejo práctico es elevar las piernas 30 minutos antes de dormir para favorecer la redistribución de líquidos y reduce el riesgo de levantarse en medio de la noche.

¿Cómo influye la edad y el género?

A partir de los 50 años, el cuerpo produce menos hormona antidiurética, lo que incrementa la producción de orina durante la noche. En mujeres, el embarazo y la menopausia aumentan la presión sobre la vejiga; en hombres, el agrandamiento prostático suele ser el principal responsable.

Los ejercicios de Kegel, realizados diez veces al día, fortalecen el suelo pélvico y mejoran el control urinario tanto en hombres como en mujeres.

¿Cuándo acudir al especialista y cómo prevenirlo?

Si las visitas nocturnas al baño superan las tres veces o afectan el sueño, es momento de consultar a un urólogo o nefrólogo. Los estudios de glucosa, función renal o evaluación prostática ayudan a descartar causas graves.

Reducir el consumo de líquidos antes de dormir, evitar bebidas diuréticas y disminuir la sal en la dieta son estrategias efectivas para controlar la nicturia sin medicación. En casos más persistentes, tratamientos como la desmopresina o terapias para apnea del sueño pueden ofrecer alivio bajo supervisión médica.

