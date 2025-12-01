VIH la enfermedad que consume a la sociedad mexicana

Las autoridades de salud mexicanas definen al VIH/Sida como un fenómeno complejo debido a que en la enfermedad repercuten varios factores, entre ellos psicológicos, económicos y sociales.

El VIH, cuyo significado es Virus de la Inmunodeficiencia Humana, afecta a las células de defensa de nuestro cuerpos llamadas linfocitos T CD4 y si la infección no es controlada evoluciona a lo que se llama Sida.

¿Cuántos casos de Sida hay en México?

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, en México hay 187 mil 596 casos diagnosticados de VIH/Sida. Tan solo en 2025 se detectaron 16 mil 323 contagios, lo que la hace una verdadera epidemia.

¿Cómo se transmite el VIH/Sida?

Contacto sexual sin protección con una persona afectada

Transfusiones sanguíneas con líquido infectado o por compartir jeringas

Transmisión del virus de una madre infectada a su hijo durante el embarazo, el embarazo, el parto o la leche materna

¿Qué estados de México registra el mayor número de casos?

Baja California

Campeche

Colima

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Guerrero

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Estado de México

Puebla

Yucatán

¿Cuál es el tratamiento para el VIH?

De acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), el tratamiento de la infección para el VIH se llama tratamiento antirretroviral (TAR) que es una combinación de medicamentos en un plan estricto de todos los días (si son pastillas) o una vez al mes si son inyecciones.

