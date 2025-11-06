IMSS admite que se compró medicamento caducado para hospitales de CDMX
Los insumos se adquirieron previo a las estrategias de abasto razonado pero el sistema de compra y distribución que falló fue implementado por el mismo gobierno.
- Los insumos caducos se adquirieron previo a las estrategias de abasto razonado y a las Rutas de la Salud.
- El desperdicio de estas medicinas afecta a niños y adultos pues son insumos necesarios para sus terapias médicas.
- Hasta el momento ni la Secretaría de Salud, ni el extinto Insabi, ni Birmex, ni el IMSS Bienestar han planteado una solución.