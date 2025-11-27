¡Histórico! Lanzan la primera vacuna contra el dengue de dosis única; esto debes saber

¡Vacuna histórica! Este miércoles 26 de noviembre se aprobó la primera vacuna contra el dengue de dosis única, un avance médico que tendrá la capacidad de salvar a millones de personas en el mundo.

Este hecho de gran trascendencia para la medicina sucedió en Brasil, el país sudamericano más afectado por esta mortal enfermedad el año pasado. Te contamos todo lo que se sabe de esta nueva vacuna.

Brasil aprueba la primera vacuna contra el dengue de una sola dosis

Este miércoles 26 de noviembre fue un día histórico para Brasil y para la medicina global, pues la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de este país autorizó el uso de la Butantan-DV, la nueva vacuna contra el dengue de dosis única desarrollada por el Instituto Butantan de São Paulo.

Vacina da dengue do Instituto Butantan é aprovada pela Anvisa! Primeira em dose única no mundo, a Butantan-DV, desenvolvida e produzida pelo Instituto Butantan, foi aprovada pela Anvisa e deverá ser incluída no calendário nacional de vacinação. Saiba mais: https://t.co/Jq1CnufjRg pic.twitter.com/RmNszLVTyq — Instituto Butantan (@butantanoficial) November 26, 2025

Esta nueva vacuna de dosis única, que se puede aplicar a personas de entre 12 y 59 años, representa un importante avance médico que podría salvar millones de vidas en países severamente afectados por esta enfermedad como Brasil.

Hasta ahora, la única vacuna disponible contra el dengue a nivel mundial es la TAK-003, una vacuna que requiere dos dosis con al menos tres meses de diferencia. En un país en el que los casos de dengue han roto récords históricos con 6,4 millones de casos probables y 5,067 muertes en Brasil en 2024, la necesidad de una vacuna de una sola dosis es evidente.

¿Cuál es la eficacia de la vacuna contra el dengue de dosis única?

De acuerdo con los especialistas del Instituto Butantan, el hecho de contar con una vacuna contra el dengue de dosis única representa la posibilidad de salvar millones de vidas, en casos de epidemia en los que tres meses representan una ventaja enorme.

La vacuna contra el dengue de dosis única simplificará la logística de las campañas de vacunación, un factor muy importante para combatir la enfermedad.

La nueva vacuna contra el dengue presentó una eficacia del 74.7% contra dengue sintomático y del 91.6% contra dengue grave, según ensayos clínicos que involucraron a más de 16 mil voluntarios en 14 estados brasileños durante ocho años.

Este suceso histórico gana relevancia pues permite luchar contra el dengue, una enfermedad que se agrava por causa del calentamiento global. Según expertos de la Universidad de Stanford, debido a este fenómeno climático, los mosquitos tigre se están expandiendo más allá de las zonas tropicales y subtropicales tradicionales, alcanzando regiones incluso en Europa.

Aumentan casos de dengue en México en 2024

Los casos de dengue en México se multiplicaron exponencialmente en todo el país durante 2024. Hasta la tercera semana de diciembre, el número de casos confirmados de esta enfermedad asciende a 124 mil 418, esto es 71 mil 121 casos más que los registrados en el mismo periodo de 2023, según cifras del informe de la Semana Epidemiológica 51 de la Secretaría de Salud.

Las entidades más afectadas por esta enfermedad en México el año pasado fueron: Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Guerrero y Michoacán.

