Estos síntomas silenciosos podrían estar advirtiendo un infarto y muchas mujeres no lo saben

El infarto es menos evidente en mujeres debido a la presentación de síntomas más difusos y atípicos, que a menudo se confunden con otras dolencias, en contraste con el dolor opresivo y más clásico que experimentan los hombres. Las diferencias biológicas, como el tamaño más pequeño del corazón y los vasos sanguíneos femeninos, junto con la influencia hormonal de la menopausia, son factores clave que contribuyen a esta manifestación distinta.

Conoce los principales síntomas y acude de inmediato al médico si identificas alguno de ellos.

Síntomas de infarto en mujeres

Las mujeres pueden experimentar señales más sutiles y difusas, lo que retrasa la atención médica y aumenta el riesgo de complicaciones graves:



Fatiga extrema: Sentir un cansancio abrumador sin haber hecho esfuerzo físico, que puede confundirse con agotamiento general o gripe

Dolor en la mandíbula, cuello, garganta o espalda: A menudo se confunde con dolor de dientes, de cabeza, tensión muscular o problemas de cervicales

Dolor o presión en la parte superior del abdomen: Puede parecer indigestión, acidez estomacal, gastritis o una úlcera

Náuseas y vómitos: Se pueden atribuir fácilmente a una enfermedad gastrointestinal

Dificultad para respirar: Puede confundirse con un ataque de pánico o asma, especialmente si no hay dolor en el pecho

Ansiedad extrema: Puede interpretarse como un ataque de pánico

¿Por qué el infarto en las mujeres suele ser menos evidente?

Razones biológicas y hormonales



Estructura cardíaca: El corazón y los vasos sanguíneos de las mujeres son, en general, más pequeños, lo que puede influir en cómo se manifiesta un bloqueo arterial.

Influencia de las hormonas: Los cambios hormonales, especialmente la pérdida de estrógeno durante la menopausia, afectan las arterias y aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres, acelerando el daño.

¿Cómo prevenir un infarto en mujeres?

Para prevenir un infarto en mujeres, se deben adoptar estilos de vida saludables que incluyan ejercicio regular, una dieta nutritiva baja en grasas saturadas y sal, y evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol. Es crucial mantener bajo control la presión arterial, el colesterol y la glucosa, manejar el estrés y dormir entre 7 y 9 horas diarias.

